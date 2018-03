Hariede: Det var stolpe ud

Det var en svær kamp for det danske landshold, der kom nervøst fra start i opgøret mod Chile i Aalborg.

Chile pressede på og kunne nemt have gjort det til 0-2, 0-3 inde for de første 10 min. Derefter kæmpede det danske hold sig tilbage.

»Chile er klart det bedste hold, vi har mødt længe,« sagde landstræner Åge Hareide efter kampen.

Det danske hold arbejde hårdt efter en nervøs start mod Chile, der er det bedste hold Danmark i lang tid har mødt, sagde han efter kampen. De danske angribere misbrugte flere chancer, men forudsætningerne for målene var til stede, og det glædede landstrænere.

»Det var de små marginaler, der gjorde at vi ikke fik målene. Det var stolpe ud,« sagde landstræneren.

I anden halvleg havde de chilenske angribere langt sværere ved at komme frem til chancer. Landstræneren fremhævede særligt kaptajnen, Simon Kjær som han mente gjorde det fremragende.

Mange spillere tog chancen i kampen, men VM-truppen er stadig ikke på plads, siger han.

»Vi opererer med en bruttotrup frem mod maj, der kommer fortsat til at være hårdt konkurrence,« sagde han.

Det betyder også, at træneren sammen med sin assistent vil overvåge spillerne intenst. Turen vil både gå til Spanien for at se Daniel Wass og Sisto. Til England for at se Pierre-Emile Højbjerg, samt Jonas Knudsen og til Holland for at se, hvordan det går med Dolberg.