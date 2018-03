Danmark fortsatte stimen som ubesejret

Danmark er nu ubesejret i 13 landskampe i træk. 12 var rekord. Nu er den udbygget. I en kamp med mange muligheder og afslutninger på målrammen af begge mandskaber sluttede opgøret mellem Danmark og Chile i Aalborg 0-0. Indtrykket af tilstanden på det danske landshold efter opgør mod Panama i torsdags og Chile tirsdag er, at Danmark sender et kompetent, kraftfuldt landshold til VM. Enhver modstander vil have svært ved at nedbryde Danmark, men samtidig har landsholdet fået et snigende scoringsproblem blandt sine angribere. Mod Panama var Nicolai Jørgensens støvler skæve som hollandske træsko. Mod Chile misbrugte Andreas Cornelius tre store chancer, og Nicklas Bendtner var i en halvleg nærmest ikke til stede.

Den eneste gang Danmark og Chile havde mødtes inden tirsdagens opgør i Aalborg var i 2009 på Brøndby Stadion, da Danmark tabte 1-2 men kunne have lidt et endnu større nederlag. Dengang blev Morten Olsens landshold nærmest chokeret over Chiles voldsomt aggressive angrebsfodbold med den nærmest filosofiske træner Marcelo Bielsa som ophavsmand. Stilen førte Chile til to VM-slutrunder i træk, men holdet er ikke at finde i Rusland til sommer.

Nicklas Bendtner erstatter Nicolai Jørgensen mod Chile

Spillestilen har dog hængt ved, og Danmark burde være advaret. Et er dog at få fortalt, at spillet går stærkt mod Chile, og at du konstant bliver angrebet, når du har bolden. Noget andet er at håndtere det på banen. Det magtede Danmark ikke ret godt i kampens første 20 minutter. Da ramte Chile både stolpe og overligger, om end der blev dømt offside ved hovedstødet på stolpen. Især højresiden med Jens Stryger Larsen mod Alexis Sanchez havde problemer, og på midtbanen tænkte Thomas Delaney ikke hurtigt nok til at blive den dominerende midtbanespiller, vi efterhånden er vant til at se ham som på landsholdet.

Som mod Panama fandt Danmark dog langsomt nogle løsninger, og kampen blev mere lige, selv om skudstatistikken fortalte noget andet med 6-1 i chilensk favør efter en halv time. Danmarks ene afslutning var en kæmpe chance fra Andreas Cornelius, som han sendte højt over mål med sit dårlige højreben. Da havde Danmark endnu en afslutning inden for målrammen til gode, men den kom hurtigt derefter.

Nicklas Bendtner erstattede lige før begyndelsen af kampen pludselig Nicolai Jørgensen som Danmarks angriber. Han blev efter 33 minutter spillet i en god position i højre side af straffesparksfeltet. Som ofte før i kampen tøvede Bendtner eller valgte den forkerte løsning. Hans for sene aflevering havnede ved Christian Eriksen. Han sendte et lusket skud mod mål, som Johnny Herrera reddede meget flot. Hans returbold endte foran Andreas Cornelius, der hårdt presset fik sendt en afslutning mod mål, som akkurat blev reddet på stregen af en markspiller.

Resten af halvlegen var jævnbyrdig. Danmark kunne ikke få sat det etablerede angrebsspil og var farligst på bolderobringer efter et højt pres, og når Christian Eriksen og Lasse Schøne, som erstattede William Kvist på midtbanen, fandt lidt plads i Chiles aggressive pres.

Efter pausen blev Danmark bedst og tvang sig til et lille overtag ved at være tættere på Chiles spillere defensivt og hurtigt søge løsningerne på omstillinger. Efter 54 minutter skabte Danmark et fremragende angreb. Christian Eriksen fik plads i venstre siden. Han lagde en god aflevering til Martin Braithwaite, som flugtede endnu bedre til Andreas Cornelius’ hoved. Atalanta-angriber skulle blot støde bolden i et næsten tomt mål, men han udviste ikke ligefrem skarphed til toppen af den italienske Serie A ved at sende bolden forbi mål. Det må bekymre Åge Hareide, at både Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Nicklas Bendtner og Andreas Cornelius har været så sløje i afslutningsspillet i disse to kampe i forhold til VM-mulighederne.

Lasse Schøne spillede sig også op på sin position på den centrale midtbane med et enkelt farligt boldtab centralt efter 78 minutter som eneste store mislyd.

Lasse Schøne spillede sig også op på sin position på den centrale midtbane med et enkelt farligt boldtab centralt efter 78 minutter som eneste store mislyd. Hans indtryk var så godt, at Åge Hareide må overveje ham i stedet for William Kvist til kampen mod Peru, der kommer til at minde om opgøret mod Chile. Efter 75 minutter fik Danmark et frispark tre-fire meter uden for straffesparksfeltet, og med Christian Eriksen som udskiftet var Lasse Schøne den naturlige sparker. Ajax-spilleren smaskede bolden på stolpen.

Slutningen af opgøret var præget af de vanlige, mange indskiftninger. Mike Jensen, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen fik spilletid. Det gjorde Riza Durmisi ikke, mens Jonas Knudsen spillede en helt igennem solid kamp på venstre back og har styrket sit VM-kandidatur efter denne kamp. I overtiden var Viktor Fischer tæt på at blive matchvinder efter en flot solodribletur af Martin Braithwaite, som spillede en fin 2. halvleg.