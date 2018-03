Nicolai Jørgensen: Stemningen på landsholdet er unik

De danske landsholdsspillere har det godt i hinandens selskab, når de er samlet.

For lige så seriøst, som de tager taktikmøderne, træningerne og kampene, lige så gode er de til at nyde hinandens selskab.

Det er stort set de samme spillere, der bliver udtaget til landsholdet hver gang, og den efterhånden store stamme har givet et unikt fællesskab, siger angriberen Nicolai Jørgensen.

- Det er specielt i fodbold at opleve en trup, der er så glad for hinanden, specielt når man ikke er samlet mere, end vi er.

- Det er utrolig fedt, at vi har fået bygget det forhold op, og man glæder sig bare utrolig meget til at komme hjem og være en del af landsholdet.

- Jeg synes, det er vigtigt at have en god kemi i en trup. Vi stoler på hinanden, og det er også derfor, at vi får resultater i de kampe, hvor vi ikke spiller så godt, siger Nicolai Jørgensen.

Landstræner Åge Hareide omtaler truppen som en enhed, hvor spillerne uanset rolle i kampene altid arbejder for holdets bedste. Den udlægning er Nicolai Jørgensen enig i.

- Åge har ret i, at vi er en enhed. Det er den trup, jeg har været med i, som har det bedst sammen.

- Selvfølgelig er der et hierarki, hvor Simon Kjær står øverst, han er anfører. Men alle bliver behandlet ens, siger Nicolai Jørgensen.

Lørdag var spillerne ude at spise sammen på en sushirestaurant. De havde fået lov til at skippe hotelmaden under betingelse af, at hele holdet tog ud sammen.

Selv når landsholdsspillerne er spredt rundt om i klubber i hele Europa, holder de kontakten ved lige med hinanden i en stor samtalegruppe på beskedmediet WhatsApp. Her er tonen også munter.

- Det er en helt normal gruppe, hvor vi kan skrive lidt frem og tilbage, hvis der sker noget sjovt. Der er nogle gange en spiller, som laver en fejl, og så bliver man hakket lidt ned.

- Man kan godt få at vide på en sjov måde, at man lige skulle have lavet en pind i en kamp. Det er kun, fordi folk godt kan lide hinanden, siger Nicolai Jørgensen.

Åge Hareide skeler også til den sociale sammensætning, når han skal udtage sin VM-trup.

- Lige nu er der meget stærke sociale relationer på holdet. Da spillerne mødte ind, kunne man mærke, at de var meget glade for at se hinanden.

- De skal jo bo lang tid sammen i Rusland, så det er vigtigt, at de også kan klare at være sammen uden for banen, siger Åge Hareide.

Ender Danmark i VM-finalen vil holdet have været samlet i cirka syv uger.