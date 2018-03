Karakterbog: Delaney var bedst – én skuffede stort

Danmark vandt 1-0 over Panama og udbyggede stimen af kampe uden nederlag til rekordstore 13 for et dansk landshold. Det skete efter en lidt sløv begyndelse på kampen, men da holdet fandt rytmen, trådte de gode, individuelle præstationer også frem.

Kasper Schmeichel: Blev først prøvet til sidst, da han fint blokerede et farligt indlæg – 6

Henrik Dalsgaard: Blev ikke sat i scene, men greb heller ikke chancen i pasningsspillet. Dalsgaards svageste landskamp efter flere gode - 4

Simon Kjær: Solid kamp af anføreren. Han udviste stor ro med undtagelse af en håbløs tilbagelægning i 2. halvleg til Schmeichel. Havde helt styr på Panamas angriber Perez, som blev udvist - 6

Mathias ’Zanka’ Jørgensen: Ikke en god præstation af Mathias Jørgensen. Flere dårlige afleveringer. Var ikke afstemt med sine holdkammerater, men det kostede ikke noget mod et tamt hold fra Panama.

Jens Stryger Larsen: Blev ligesom Dalsgaard ikke brugt nok offensivt. Manglede lidt tempo i kombinationerne - 5

William Kvist: Kvist er en bidsk spiller. En stopklods for modstanderen og ikke meget andet. For Hareide er det brugbart - 5

Thomas Delaney: Kampens bedste spiller. Fra minut 25 ejede Danmark kampen, især takket være Delaney som altdominerende bolderobrer og igangsætter centralt. Et farligt langskud stryger i mål næste gang. Delaney er et stort aktiv for landsholdet - 7

Christian Eriksen: Begyndte kampen anonymt, men Eriksen spillede sig op, da holdet kom op i tempo. Viste sin verdensklasse et par gange, og Nicolai Jørgensen burde have scoret på Eriksens indlæg i 1. halvleg. Vi lever med en lettere jævn indsats fra Eriksen. Han skal nok være der til VM - 5

Yussuf Poulsen: I spillet, presset og på standardsituationer er Yussuf Poulsen et stort aktiv for landsholdet, og derfor er han i startopstillingen. Til gengæld er han en dårlig afslutter, og det er et problem, når han er en af holdets tre mest offensive spillere. Misbrugte således friløber i 1. halvleg - 6

Nicolai Jørgensen: Nicolai Jørgensen virker selvtillidsløs. Han kunne have lavet hattrick i denne kamp og burde som minimum have scoret på Eriksens indlæg i 1. halvleg og returbolden på Thomas Delaneys langskud efter pausen. Skal finde formen i Feyenoord. Sker det ikke, må Hareide kraftigt overveje, om han skal være i Danmarks startopstilling til VM - 3

Sistos første mål sikrede dansk sejr mod Panama

Pione Sisto: En fin kamp af Sisto som kan bruge den til igen at finde spillet i Celta Vigo. Farlige driblinger og god i kombinationsspillet blev suppleret af et flot mål, som var hans første på landsholdet. Det var vigtigt efter flere misbrugte chancer i begyndelsen af landsholdskarrieren - 7

Nicolai Boilesen: Fik ikke meget tid på sin favoritposition venstre back men blev rykket ind i midterforsvaret. Var ikke afstemt en enkelt gang med Mathias ’Zanka’ Jørgensen – 5

Lasse Schøne: Han er jo en fremragende spiller, som ikke får mulighed for at vise det så meget, da han altid har spillet samme position som Christian Eriksen. Virkede oplagt og med stort overskud – 7

Lukas Lerager: Anonym indsats med et par fejl og en dårlig afslutning – 5

Nicklas Bendtner: Havde overraskende stort overskud. Viste god teknik og var farlig i straffesparksfeltet. Bendtner blev snydt for et straffespark, som han selv havde scoret på. Er efter denne præstation i spil til startopstillingen mod Chile og til VM mod Peru. Ikke mindst i lyset af Nicolai Jørgensens manglende niveau - 7

Riza Durmisi: Med flere gode fremløb viste Durmisi sin enorme fart. For dårlige indlæg. Det er ikke første gang, at det nævnes – UB