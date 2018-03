Sistos første mål sikrede dansk sejr mod Panama

Danmark vandt 1-0 mod Panama i den første af fire opvarmningskampe før VM-slurunden. Spillere som især Thomas Delaney, Pione Sisto og Nicklas Bendtner imponerede. Sisto afgjorde kampen midt i 2. halvleg, da Panama havde fået udvist en spiller.

Formålet med denne kamp var, at det var første opladning frem mod VM. At holdet skulle få et godt afsæt og vedligeholde den enorme selvtillid, som 5-1 i Dublin gav. Samtidig måtte ingen af de bærende spillede blive skadede, og flere pladser med usikkerhed for landstræner Åge Hareide skulle give ham flere svar på, hvad han skal gøre, når Danmark 16. juni spiller mod Peru.

Christian Eriksen om opsigtsvækkende tal: »Det er faktisk voldsomt. Jeg er lidt blæst væk, når du siger det til mig« 3.891 minutter på syv måneder. En kamp hver femte dag.

Samtidig var det den mindst betydningsfulde kamp, som flere af spillerne havde deltaget i siden sommerferien 2017. Det kunne ses. Det danske spil manglede totalt tempo og friskhed. Centralt tænkte spillerne for langsomt, hvilket betød, at de kampafgørende spillere ikke blev fundet i gode positioner. William Kvist var mere en bisse end en opbygger, Thomas Delaney satte ikke noget afsæt, og det gjorde Christian Eriksen i sandhed heller ikke i den første halve time.

Derfor fik Panama faktisk spillet sig til et lille overtag i kampen og et par farlige situationer, uden at holdet testede Kasper Schmeichel. Panama har overraskende kvalificeret sig til VM for første gang ved at blive nummer tre i den nord- og mellemamerikanske kvalifikation foran eksempelvis USA, der ikke er med. Holdet var udvalgt som modstander, fordi det med Åge Hareides ord er en ”light-udgave af Peru,« som Danmark møder i en formodet nøglekamp i puljen.

Spillestilen mindede om den, der bragte Costa Rica til kvartfinalen ved det seneste VM. En meget kompakt defensiv med habile tekniske, atletiske spillere til at skabe de nødvendige kontraangreb. Det var nok til at gøre sig farlig mod et tamt dansk hold, der dog fandt mere tempo og rytme på en elendig bane i Brøndby, som 1. halvleg skred frem.

Yussuf Poulsen misbrugte en friløber, som han jo gør, fordi han er en dårlig afslutter. Pione Sisto testede Panamas målmand Jaime Penedo med en lumsk flugter efter et hjørnespark, og Nicolai Jørgensen misbrugte selvtillidsløst en enorm hovedstødschance efter en fremragende indlæg af Danmarks 10’er, Eriksen.

Første halvleg afslørede det, Åge Hareide må have villet med denne kamp. At Panama ikke var et hold, man vader over som et af Europas 20 bedste landshold, men at man vinder, hvis man spiller til. Det gjorde Danmark fra omkring minut 25. Det er den fornemmelse, landsholdet skal tage med sig ind til kampen mod Peru i Saransk til et møde med et landshold, som minder om Panama men blot har mere kvalitet over hele banen.

Den danske dominans fra sidste halvdel af 1. halvleg blev endnu mere udtalt efter pausen. Thomas Delaney og William Kvist vandt det meste centralt, og Yussuf Poulsen driblede kækt. Eriksen fandt sine små rum, og ekstremt hurtigt pasningsspil på meget små områder centralt gav en række muligheder. Størst var den til Nicolai Jørgensen, da Thomas Delaney trykkede et drøn af et langskud mod mål. Skuddet sad midt i brystkassen på Jaime Penedo, der var lidt af en trapez-artist af en målmand. Han blokerede bolden lige ud til Nicolai Jørgensen, som skød forbi. I en spillemæssigt godkendt kamp af Danmark var Jørgensen skuffelsen. Finder han ikke selvtillid gennem flere scoringer i Feyenoord, bør Åge Hareide alvorligt overveje hans kandidatur som Danmarks spidsangriber. Især to af hans chancer mod Panama skal man score på til en VM-slutrunde.

Efter 64 minutter lavede Hareide en trippeludskiftning. Ind kom Nicolai Boilesen, Lasse Schøne og Lukas Lerager. Ud gik William Kvist, Christian Eriksen og Jens Stryger Larsen. Umiddelbart derefter endte Kasper Schmeichel i at skulle heade bolden væk uden for straffesparksfeltet. Panamas Blas Perez gik også ind i duellen med støvlen i hovedhøjde, og de to ramlede sammen. Perez blev liggende, mens Schmeichel godt arrig i ”skralden” gik hen og råbte ned mod hovedet af sin modstander. Tilskuerne på Brøndby Stadion anede ikke helt årsagen, men den langsomme gengivelse afslørende, at Perez havde lavet en hensynsløs handling i høj fart med stor risiko for sin modstander, og han blev korrekt udvist.

Danmark udnyttede øjeblikkeligt overtallet, da Thomas Delaney fandt Pione Sisto på kanten af straffesparksfeltets venstre side. Sisto tog et par små, vævre træk og sendt klassisk flot og kontrolleret bolden ind i det lange målhjørne. Første landskampsmål af Sisto. Vi ser gerne flere.

Nicklas Bendtner blev skiftet ind, og publikum jublede mod deres talisman. Han var tæt på at nå frem til et krøllet frispark fra Lasse Schøne, men det forblev tæt på uden cigar. Schøne er en vidunderlig teknisk fremragende spiller. Han er lettere overset på det danske landshold på grund af Eriksen, men han er en VM-spiller. Ingen tvivl om det.

Med 10 minutter tilbage af kampen blev Nicklas Bendtner nok snydt for et straffespark. Generelt havde han overraskende meget overskud og overblik med tanke på, at Rosenborg-spilleren tidligere i sin karriere har været en langsom starter, og den norske liga kun lige er begyndt.