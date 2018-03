Simon Kjær er kommet sig over hård skadesperiode

Landsholdsanfører Simon Kjær har haft en skadesplaget start på 2018.

Fra midten af januar til begyndelsen af marts sad han ude med flere små skader, imens holdkammeraterne i Sevilla spillede klubben i pokalfinalen og afviklede adskillige ligakampe.

Danskeren er siden kommet tilbage på holdet og var i sidste uge med til at slå Manchester United ud af Champions League.

Han føler sig ovre de problemer i ryggen og lysken, som generede ham. Derfor er han i denne uge mødt smertefri ind i landsholdslejren.

- Det har taget lidt længere tid at komme ovenpå rent skadesmæssigt, end jeg havde håbet. Nu er jeg fit, og jeg er glad og tryg ved min krop.

- Det var en lidt hård periode med skader, men ting ændrer sig hurtigt i fodbold. Jeg kom tilbage, og så gik vi videre i Champions League med en sejr på Old Trafford, og jeg er begyndt at spille igen.

- Så jeg har egentlig ikke så meget at klage over, for jeg har hele tiden forsøgt at vende situationen til noget positivt, siger landsholdsanføreren.

Småskavankerne blev formentlig udløst af, at han tidligere på sæsonen trak et stort læs i Sevillas forsvar.

- Der har været mange små ting hist og pist. Der var tidspunkter i efteråret, hvor jeg lige skulle have trukket stikket, men jeg vil jo altid gerne spille.

- Når man er på et hold, hvor alle andre er skadede, så tager man en for holdet. Det bed mig så i røven, siger Simon Kjær.

Han har fået spilletid i 22 ud af 47 Sevilla-kampe på tværs af alle turneringer i denne sæson.

Siden sin seneste skadespause har han spillet tre kampe, hvoraf to var fra start.

Landstræner Åge Hareide mener, at Kjærs professionalisme og fighterhjerte gør ham i stand til at kompensere for manglende kampform.

- Simon er en kampspiller. Han er typen, som kan træde direkte ind på et hold, efter at han har været skadet.

- Det kan han, fordi han har så meget erfaring. Det kunne man også se mod Manchester United, hvor han bare kom ind og vandt alle sine dueller.

- Jeg kunne godt blive bekymret, hvis han ikke var begyndt at spille, men det gør han, og han ser allerede god ud, siger Åge Hareide.

Landsholdsanføreren kan få landskamp nummer 75 og 76, hvis han er med torsdag mod Panama i Brøndby og tirsdag i næste uge mod Chile i Aalborg.