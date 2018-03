Durmisi om manglende spilletid: Ikke en holdbar situation

Han kom slentrende som sidste mand til at møde pressen, da landsholdet blev samlet og mødte pressen første gang inden de kommende testkampe.

Det stod da også hurtigt klart, at Riza Durmisi ikke sprudlede af glæde.

Faktisk var han meget utilfreds med sin situation i den spanske klub Real Betis, hvor han har det svært.

- Jeg er slået af holdet. Det er jo ikke så svært at se, at det ikke er en holdbar situation, men jeg må bare klø på, siger Durmisi.

I de seneste måneder har det dog været mere sporadisk med spilletid, og det er kun blevet til en enkelt kamp fra start ud af de seneste syv mulige.

- Der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig er en hård tid for mig, hvor jeg ikke spiller særlig meget, siger Durmisi.

Den manglende spilletid på klubplan gør, at den 24-åriges tidligere så sikre plads som venstre back på landsholdet er i fare.

- Hver gang, jeg spiller, så viser jeg også altid, at jeg er den rette, men det er ikke altid kampene på landsholdet, der afgør, om man spiller på landsholdet. Der er klubkampe også vigtige.

- Hvis jeg havde spillet de kampe, som jeg har siddet ude, i klubben, ville der ikke være nogen tvivl om, at jeg også ville spille de fremadrettede kampe her på landsholdet.

- Der er selvfølgelig stor konkurrence, og jeg respekterer de andre spillere, så det gælder bare om at være skarp i de minutter, man får, siger Betis-spilleren.

Landstræner Åge Hareide ser gerne, at venstrebacken lægger mere på i det defensive for at generobre pladsen på landsholdet, men det er Durmisi ikke enig i.

- Jeg vil ikke ændre på min spillestil. Jeg er den spiller, som jeg er. Jeg er en offensiv og fremadrettet spiller.

- Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal man kunne forsvare, men det er heller ikke sådan, at jeg kun kan angribe og ikke forsvare. Jeg kan også forsvare.

- Det er klart, at når du møder Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, så bliver du en stærkere forsvarsspiller.

- Det har jeg også snakket med Åge om, og han ved også godt, at jeg har lagt på, men måske lægger han bare lidt ekstra pres på mig for at få det sidste ud af mig, siger Durmisi.