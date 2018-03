Landsholdet kan ikke finde en træningsbane – selv FCK og Brøndbys er for dårlige

Det kolde og våde vejr i Danmark har gjort samtlige fodboldbaner på Sjælland for dårlige for landsholdet til at spille på. Selv banerne i superligaklubberne Brøndby og FC København er for dårlige til Åge Hareides mandskab. Det fastslår landstræneren i en forklaring på, at han har aflyst holdets træning tirsdag og i stedet lavet den om til, at spillerne, ligesom mandag, laver konditionstræning indendørs. Det sker i Team Danmarks lokaler i Brøndby.

»Vi har et problem med at finde plads til at træne. Det er vores problem. Derfor tager vi i træningslokalet igen og laver noget, som er godt for os alle,« siger Hareide og erkender, at det et problem for nogle af spillerne i landsholdstruppen.

»For de spillere der har spillet søndag, gør det ikke så meget, for de burde have restitutionstræning uanset hvad, men det er ikke godt for dem, som har spillet lørdag eller slet ikke har spillet.«

Træningen to dage før en landskamp er typisk den med mest intensitet. Med en kamp på torsdag på Brøndby Stadion mod Panama vil det sige, at landsholdet ikke når en reel, fuld træning inden opgøret. Hareide giver vejret skylden for aflysningen.

»Det er bare at se ud af vinduet. Så har du forklaringen på det.«

Men superligaklubberne kan jo godt træne på det.

»Ja, men vi tager ingen risiko med spillerne her. Vi har dem til rådighed i kort tid, og så skal vi ikke udsætte dem for ubehageligheder.«

Har I undersøgt det i Brøndby og FC København?

»Ja. Vi har undersøgt alt. Det er problematisk. Vi har været på hybridbanen i Brøndby.«

Det lyder utroligt, at I ikke kan bruge FC Københavns eller Brøndbys baner.

»Ja, men sådan er situationen.«