Fifa har godkendt brug af video til VM i Rusland

Der bliver videohjælp til dommerne ved VM-slutrunden i fodbold i Rusland denne sommer.

Det bekræftede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fredag i forbindelse med et møde i Fifa i Bogota i Colombia.

Det oplyser flere nyhedsbureauer.

Det var sidste skridt mod vedtagelsen af at bruge det omdiskuterede VAR-system (Video Assistant Referee) som en hjælp til dommerne.

Beslutningen om at tage VAR i brug blev også bekræftet af Fifa-præsidenten, Gianni Infantino, og den kommer 14 dage efter, at et regelpanel i verdensforbundet havde stemte for at skrive brugen af videohjælp ind i fodboldreglerne, skriver AP.