Analyse: Derfor må Hareide eksperimentere med sit forsvar

Nicolai Boilesen og Riza Durmisi er tilbage på det danske landshold, der sidst i marts skal møde Panama og Chile i to vigtige testkampe forud for VM til sommer.

Fraværende er de to centrale forsvarsspillere Andreas Bjelland og Jannick Vestergaard ude på grund af skader, og det gør det nødvendigt for landstræner Åge Hareide at eksperimentere i de to testkampe.

Video: Durmisi og Boilesen er tilbage på landsholdet

Troels Henriksen, sportsredaktør på Jyllands-Posten, giver i videoen herover sin analyse af situationen og de muligheder Hareide har på sit taktikbord.