Uefa: Kvindelandsholdet slipper for yderligere straf

Kvindelandsholdet i fodbold slipper for yderligere straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) efter udeblivelsen fra en VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Dermed taber landsholdet 0-3 og kan fortsætte i VM-kvalifikationen.

Uefas appeludvalg melder fredag ud, at det har afvist en appel fra Det Svenske Fodboldforbund.

Dermed står afgørelsen fra Uefas disciplinærudvalg i november ved magt.

Dengang blev Danmark taberdømt med 0-3, og Dansk Boldspil-Union (DBU) tildelt en bøde på 150.000 kroner.

DBU's talentchef på kvindesiden, Lene Terp, er godt tilfreds med udfaldet.

- Det er en lettelse.

- Vi har jo overvejet, hvilke konsekvenser det kunne få i forhold til vores planlægning. Det så vi på helt frem til i går. Nu kender vi de sportslige konsekvenser, og det er en lettelse, siger Lene Terp.

DBU så sig i oktober nødsaget til at melde afbud til udekampen 20. oktober mod Sverige i VM-kvalifikationen.

Det skyldtes, at de danske landsholdsspillere udeblev fra en samling på grund af uenighed mellem DBU og Spillerforeningen om vilkårene for at spille på landsholdet.

Mener du, at det er endt med en passende straf?

- Man kan ikke sammenligne sagen med tidligere sager, hvor et hold har meldt afbud til en kamp. Omstændighederne var så specielle.

- Om det er passende, og sådan det skal foregå, vil jeg ikke blande mig i, siger Terp.

Talentchefen ved ikke, om Det Svenske Fodboldforbund har mulighed for at appellere fredagens afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Regner du med, at sagen slutter her?

- Jeg tænker, at den er slut nu. Men det tænkte jeg også, da vi fik den første dom. Nu fortsætter vi den plan, vi har lagt, siger Terp.

Sverige topper VM-kvalifikationsgruppen med ni point efterfulgt af Danmark med seks point. De to hold mødes til efteråret i Viborg.

Blot et enkelt hold fra kvalifikationsgruppen er sikret direkte adgang til næste års VM i Frankrig.

Kvindelandsholdet møder 9. april Ukraine på hjemmebane i VM-kvalifikationen.