AGF holder angriber hjemme fra landsholdstur

AGF-angriber Kasper Junker havde set frem til at vise sig frem for landstræner Åge Hareide på ligalandsholdets tur om få dage til Abu Dhabi. Men Kasper Junker er ikke sluppet af med en knæskade, og derfor har han meldt fra.

»Det er jeg selvfølgelig træt af, men det er det rette at gøre. Jeg havde set frem til at komme med, så det var en hård beslutning,« siger Kasper Junker, som hele efteråret har døjet med smerter bag sit højre knæ.

»Da jeg sad ude med en skulderskade, fik knæet ro i halvanden uges tid, men siden er jeg ikke sluppet af med problemet,« siger Kasper Junker.

»Kasper Junker er ikke 100 procent fit, og så er det ikke fair over for hverken ham, klubben eller landsholdet, at han tager med ligalandsholdet. Han har trænet med vores fysioterapeuter i december, men de har ikke kunnet få bugt med hans skade. Derfor er vi nødt til at dosere det i de kommende uger. Vi skal have så mange som muligt af vores spillere klar til forårets kampe efter en ret kort opstart,« siger AGF-træner David Nielsen.

Angriberen kom skævt ind i efteråret med en skulderskade, og inden da havde han haft problemer med en sene bag det højre knæ. I efteråret har han fået spilletid i 14 ud af 19 kampe og har undervejs lavet to mål, begge i øvrigt i 5-1-sejren mod FC Helsingør på udebane, den sidst med Glen Riddersholm som cheftræner.

Så AGF-træner David Nielsen har stadig til gode at se Kasper Junker score under hans ledelse.

Trods de manglede mål og den begrænsede spilletid for AGF blev Kasper Junker alligevel udtaget til det ligalandshold, som på lørdag rejser til Abu Dhabi. Det var meningen, at AGF’eren skulle konkurrere med især AaB’s Jannik Pohl og Sønderjyske Mikael Uhre om minutter under landstræner Aage Hareide.

»Nu får jeg nok en januar på skånekost, og forhåbentlig er jeg i fuld vigør, når vi tager på træningslejr med AGF. Det ville ikke give mening at løbe rundt med ligalandsholdet og så kun være i stand til at yde 60-70 procent af det maksimale,« siger angriberen.

Sammy Skytte fra Silkeborg IF er blevet udtaget som erstatning for Kasper Junker.