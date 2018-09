Ronaldo blev assistkonge i Juventus-sejr i topbrag

Det er ikke ufarligt at overvære golfturneringer, hvis man står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Syrisk udenrigsminister siger i tale i FN, at USA, Frankrig og Tyrkiet skal trække styrker ud øjeblikkeligt.

Det lykkedes ikke at sælge Ribe Jernindustri, som nu er begæret konkurs. Samtlige medarbejdere er suspenderet. Finans

Politiets efterforskning centrerede sig ved en lille by på Fyn, hvor maskinpistoler langtfra er hverdag.

Bedre information, bedre service og flere smil. Det kan være måden at klare de næste mange års byggerod og togkaos, lyder nogle af rådene.

Nye Borgerlige-kandidater støtter at skyde mod migranter og kriminelle:

Svensker har boet mange år i by ramt af tsunami. Hun frygter en katastrofe og beder verden om at være klar.

BSV vekslede et nederlag til sejr i Champions League, da den danske klub på udebane slog Sporting i gruppe C.

Dommeren havde brug for hjælp i situationen, hvor Cristiano Ronaldo blev udvist, mener Massimiliano Allegri.

Juventus vandt 2-0 ude over bundholdet Frosinone, der holdt stand i 80 minutter mod Cristiano Ronaldo og co.

Et hjørnespark til Juventus blev headet videre af Ronaldo, og Leonardo Bonucci kunne derfor nemt score til 3-1, som blev slutresultatet.

Med et kvarter igen blev det så 3-1 til Juventus, og igen stod Ronaldo for oplægget.

Dermed blev Napoli reduceret til ti mand, og så var det op ad bakke for drømmen om at gentage sejren i Torino.

Med en halv time igen, blev det endnu værre for Napoli, da Mario Rui fik sit andet gule kort i kampen efter en for hård tackling.

Cristiano Ronaldo stod for fikse driblinger i venstre side efter 26 minutter, og den portugisiske stjerne sendte en perfekt aflevering ind i feltet, hvor Mario Mandzukic steg til vejrs og pandede bolden i mål til 1-1, som blev pausestillingen.

Det fik Juventus til at vågne.

Napoli fik da også tidligt i opgøret skabt minder om det samme opgør i sidste sæson, da Napoli vandt 1-0 i Torino over Juventus og åbnede kampen om mesterskabet.

Det var også et gensyn med Juventus, som Ancelotti trænede fra 1999 til 2001, før han skiftede til AC Milan og høstede stor succes i otte sæsoner.

For Napoli-træner Carlo Ancelotti var det den første store test i jagten på at bryde Torino-klubbens dominans i denne sæson og sikre det første italienske mesterskab til Napoli siden Diego Maradonas dage i klubben i 1990'erne.

Suveræne Juventus satte lørdag en tyk streg under, hvem der er det bedste hold i Italien, hvis nogen ellers skulle være i tvivl.

Nu skal vi lære ham meget bedre at kende, den 800 år gamle kriger, der efter al sandsynlighed kæmpede sammen med Djengis Khan i 1200-tallet.

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

Den runde Ford Scorpio stod i skærende kontrast til den firkantede Granada-forgænger. Med et avanceret bremsesystem var den forud for alle andre biler.

