Inter fejlede i ligaen inden Champions League

Inter vender i den kommende uge tilbage til Champions League for første gang siden sæsonen 2011/12.

Lørdag fik Milano-klubben en skidt optakt, da det på hjemmebane blev til et 0-1-nederlag til Parma i Serie A.

I sommer udlejede Inter 20-årige Federico Dimarco til netop Parma, og lørdag måtte Inter så se forsvarsspilleren blive skiftet ind og samtidig afgøre kampen med en drømmescoring.

Dimarco kanonerede bolden i kassen langt ude fra med ti minutter igen af opgøret, og dermed tabte Inter, inden klubben tirsdag møder engelske Tottenham i gruppespillet i Champions League.

Resultatet betød, at Inter efter fire kampe i sæsonen har skrabet fire point sammen efter to nederlag, en uafgjort kamp samt en sejr.

Det er langt fra tilfredsstillende for cheftræner Luciano Spalletti.

- Efter to nederlag i fire runder, så er det svært at finde en årsag og en undskyldning. Vi er nødt til at levere mere, siger Spalletti ifølge AFP.

Hos Parma var der naturlig glæde over sæsonens første sejr efter oprykningen til den bedste italienske række.

Parma gik konkurs og blev degraderet i 2015, men klubben er siden avanceret op igennem rækkerne og rykkede op i Serie A i foråret.

- Det kan virke utroligt, at vi kom her og tog tre point mod et stærkt hold som Inter, men jeg vil rose spillerne for hårdt arbejde og den beslutsomhed, de udviste, siger Parma-træner Roberto D'Aversa.

Senere lørdag var Napoli tæt på at måtte nøjes med uafgjort hjemme mod Fiorentina som optakt til næste uges Champions League.

En scoring af Lorenzo Insigne ti minutter før tid sikrede dog Napoli en 1-0-sejr i et opgør, hvor danske Christian Nørgaard var på bænken hos gæsterne.

Napoli har dermed ni point i toppen ligesom Juventus, som dog har spillet en kamp færre.