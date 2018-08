Christian Nørgaard fik debut for Fiorentina i storsejr

Den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard var for første gang i aktion for Fiorentina, der søndag aften slog Chievo 6-1 i Serie A.

Ganske vist startede danskeren på bænken, men han kom ind ti minutter inde i anden halvleg og var med til at sørge for den store sejr.

Med sejren fik den danske midtbanespiller også fejret, at han i begyndelsen af ugen blev udtaget til A-landsholdets kommende kampe mod Slovakiet og Wales i september.

Før Nørgaard kom på banen i søndagens opgør havde, Nikola Milenkovic, Gérson og Marco Benassi sørget for 3-0 til værterne.

I det 54. minut blev Nørgaard sendt på banen, men Fiorentina var langtfra færdig med opvisningen.

Federico Chiesa og Giovanni Simeone kom på tavlen, mens Benassi fordoblede sin måltotal, og så vandt Fiorentina med tenniscifre.

Fiorentina kom dermed op på tre point. Klubben var ikke i aktion i første runde, fordi kampen mod Sampdoria blev aflyst som følge af det tragiske brokollaps i Genova.

Af samme årsag var Sampdoria og Joachim Andersen søndag i aktion for første gang ude mod Udinese, som havde landsholdsspilleren Jens Stryger Larsen med i startopstillingen.

Udinese vandt kampen 1-0 på et tidligt mål af Rodrigo De Paul.

Inter var i færd med at køre tre point ind på kontoen for første gang i sæsonen, men trods en føring på 2-0 måtte Milano-klubben nøjes med 2-2 og et point hjemme mod Torino.

Jacob Rasmussen spillede desuden hele kampen for oprykkeren Empoli, som ude mod Genoa tabte 1-2.