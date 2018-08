Ronaldo imponerer sin chef efter syv dages træning

Cristiano Ronaldo kan sætte kryds ved sejr og glad cheftræner efter Juventus-debuten mod Chievo i Serie A.

Ganske vist kom den portugisiske superstjerne ikke selv på tavlen i den sene 3-2-sejr, men Ronaldo var ofte i fokus.

Han kom frem til en række store chancer og var i slutminutterne involveret i en kollision, hvor Chievo-målmand Stefano Sorrentino så ud til at blive slået bevidstløs.

- Når man tænker på, at han kun har trænet med os i syv dage, var hans fysiske tilstand god, og han klarede det rigtig godt, siger Juventus-træner Massimiliano Allegri ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Han trak forsvaret rundt og bevægede sig godt, men flere gange fik han ikke bolden, lyder det fra Allegri.

33-årige Ronaldo blev tidligere på sommeren hentet til de forsvarende italienske mestre efter ni år i Real Madrid.

112 millioner euro (834 millioner kroner) kostede portugiseren, og Massimiliano Allegri mener, at Juventus har fået noget for pengene.

- Man kan allerede se, at han er en speciel spiller. Jeg var forbløffet over, hvor nemt han gled ind på holdet, og han var virkelig glad for sejren til slut, siger Allegri.

Juventus var alvorligt på hælene i sæsonens første kamp. Mesterholdet kom godt nok tidligt foran, men Chievo slog til to gange i den anden ende.

Kun et Chievo-selvmål og et sent sejrsmål af Federico Bernardeschi sørgede for favoritsejren til Torino-klubben.

Juventus jagter den ottende Serie A-titel på stribe.

Med tilgangen af den femfoldige Ballon d'Or-vinder har Juventus desuden fået en profil, som har stor erfaring med at vinde Champions League.

Hele fem gange har Ronaldo været en del af det vindende Champions League-mandskab.