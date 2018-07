Hundreder af fans modtog Ronaldo ved første træning

Portræt: Geraint Thomas har to OL-guldmedaljer i bagagen og ingen sager om mistænkeligt medicinbrug.

Magnus Cort havde meldt ud, at han ville forsøge sig, men han kunne ikke følge med de hurtigste i spurten.

Det giver ingen mening, at Jakob Fuglsang kører for klassementet igen i Tour de France, mener en cykelekspert.

Et teknisk nedbrud i lufthavnen på den græske ø Rhodos betyder, at 330 danskere ikke kommer hjem til tiden.

Jørgen Strøjer Hansen er født ind i Strøjer Tegl. Derfor er det ikke nemt at afgive kontrollen, siger han. Men han forsøger nu for anden gang. Finans

Folk på racercykel bør bruge klokken frem for at råbe højt, lyder det fra flere sider.

Bannon opfordrer de magtfulde Koch-brødre til at holde mund og rette ind.

Cristiano Ronaldo rejser ikke med Juventus til USA for at spille træningskampe mod blandt andet Real Madrid.

For 11. år i træk kan titlen som verdens bedste ende hos enten Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

Det forventes, at Ronaldo får sin officielle Juventus-debut i Serie A-åbningen ude mod Chievo 19. august.

På lørdag står Juventus over for netop Ronaldos seneste klub, Real Madrid, i Washington D.C.

Det var dog en noget amputeret trup, som Ronaldo stødte til. Størstedelen af Juventus' spillere befinder sig for tiden i USA, hvor holdet spiller en række testkampe forud for den kommende sæson.

Omkrig 200 fans var mandag eftermiddag mødt op for at tage imod portugiseren og give en varm velkomst til den femfoldige Ballon d'Or-vinder.

Et teknisk nedbrud i lufthavnen på den græske ø Rhodos betyder, at 330 danskere ikke kommer hjem til tiden.

Den høje pris overskygges af den vanvittig gode byggekvalitet – for ikke at nævne den vanvittig gode lyd!

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Et teknisk nedbrud i lufthavnen på den græske ø Rhodos betyder, at 330 danskere ikke kommer hjem til tiden.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her