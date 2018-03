Napoli gik glip af førsteplads med remis i Milano

Napoli skulle slå tilbage i den uafbrudte strid om topplaceringen i Serie A søndag aften.

Her var Napoli på besøg i Milano, hvor Inter var vært. Men det lykkedes ikke Napoli at genvinde førstepladsen, da opgøret endte 0-0.

Dermed er Juventus på førstepladsen efter søndagens kampe, da Juventus tidligere søndag besejrede Udinese 2-0 efter to scoringer af Paulo Dybala.

Juventus fører med et enkelt point i den tætte strid om mesterskabet mellem de to klubber.

Sejren over Udinese bragte således Juventus op på 71 point, da klubben overtog topplaceringen efter netop Napoli.

Juventus kan dog lune sig ved, at klubben har spillet en kamp færre end Napoli.

For Inter betød det ene point, at klubben stadig holder snor i Lazio og AS Roma i striden om de to sidste Champions League-pladser.

Lazio måtte søndag også nøjes med uafgjort, da det blev 2-2 ude mod Cagliari, mens AS Roma fredag slog Torino 3-0.

Romerne har 56 point på tredjepladsen, mens Lazio og Inter følger efter med henholdsvis 53 og 52 point.