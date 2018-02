Napoli tog storsejr og ti på stribe i jagt på titel

I begyndelsen af 2017 begyndte holdene i Formel 1 at designe en bil til året efter. På mandag kommer de første resultater.

Efter store tab i Syrien bliver Wagner, et privat militært kompagni med forbindelse til Kreml, hårdt kritiseret.

Domstolen afviste mandag at blande sig i et nationalt opgør om, hvad der skal ske med USA's unge, udokumenterede migranter.

For tredje gang på to år får danske Peakon en større millionindsprøjtning. Denne gang kommer den fra Europas største venturefond. Finans

En konflikt rykker et skridt nærmere, nu hvor både de statslige og kommunale forhandlinger er brudt sammen.

Det bliver et sammenbrud over hele linjen, mener forsker.

Napoli er tilbage på toppen i Serie A efter 2-0-sejr ude over ligaens bundprop søndag aften.

Napoli vendte 0-1 til en 4-1-sejr hjemme over Lazio, og dermed overtog Napoli førstepladsen efter Juventus.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig vandt 3-1 i Napoli og har gode chancer for at gå videre i Europa League.

Insigne fremtvang et straffespark, da hans skud blev pareret med en arm, og han sparkede efterfølgende bolden i nettet fra 11 meter-pletten.

Marek Hamsík førte bolden hastigt frem, og efter et bandespil med Lorenzo Insigne krøllede Hamsik bolden op i det nærmeste hjørne til 3-0.

Kampen blev lukket helt efter en times spil, da Napoli leverede et kontraangreb til perfektion.

Elseid Hysaj sendte en bold til forreste stolpe, hvor den belgiske topscorer Dries Mertens viste målinstinktet og prikkede bolden over stregen til 2-0.

To mål i første halvleg grundlagde den tiende Napoli-triumf i træk.

Napoli har nu 69 point for 26 kampe, mens Juventus, der fik sin søndagskamp mod Atalanta udsat på grund af sne, har 65 point for 25 kampe.

Aarhus Kommune er tæt på at nå målet om at servere 60 pct. økologisk mad på de kommunale institutioner og kantiner.

38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden.

Persisk magi: Dette computerspil vil kunne få enhver matematik-træt skoleelev til at synes, at geometri er spændende.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her