Inter satte tre point på kontoen og overhaler Lazio

Lazio blev lørdag aften sendt hjem fra Napoli med et nederlag.

Det gav Inter muligheden for at kravle op på tredjepladsen i Serie A med en sejr søndag eftermiddag over Bologna på hjemmebane.

Og den chance forspildte Inter ikke. Milano-klubben vandt 2-1 på mål af Eder og Yann Karamoh, og sejren blev allerede grundlagt efter to minutter.

Italienske Eder fik et svært indlæg fra Marcelo Brozovic, men han formåede alligevel at dreje bolden i nettet med en flad afslutning.

Den tidligere Inter-angriber Rodrigo Palacio ville spolere Inters plan om en sejr, og midtvejs i første halvleg fandt Bologna-spilleren vej til netmaskerne.

Forsvarsspilleren Miranda kiksede fuldstændig en clearing. Palacio opsnappede bolden og løb ned og scorede til 1-1.

Det rakte imidlertid ikke til point for Bologna, som ikke kunne klare Karamohs hurtige fødder. Med en lille halv time igen lagde han fra distancen bolden kontrolleret ind bag Antonio Mirante.

Inter kørte sejren hjem, mens Bologna blev reduceret til ni mand. Ibrahima Mbaye fik sit andet gule kort i det 68. minut, mens Adam Masina så rødt i slutminutterne.

Landsholdsspilleren Jens Stryger Larsen startede inde for Udinese, men blev skiftet ud med 11 minutter igen i nederlaget på 0-2 til Torino.