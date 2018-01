Cornelius fik fuld tid i 0-1-nederlag til Napoli

En dansk idrætslæge skulle hjælpe Saudi-Arabien med at blive sportslig stormagt.

De danske håndboldherrer kan spille sig tæt på en EM-semifinale med en sejr over vennerne og fjenderne fra Tyskland.

Taliban hævder at stå bag angrebet, der varede 13 timer.

Catalansk separatistleder besøger efter planen Danmark efter at have siddet i eksil i Belgien siden oktober.

To gule kort blev vekslet til en udvisning for Nicolai Jørgensen, der kunne se Feyenoord tabe 0-2 til Ajax.

Andreas Cornelius kom ind fra bænken og scorede to mål for Atalanta, der besejrede Everton og gik videre.

Andreas Cornelius scorede for Atalanta, som vandt over Sassuolo og gik videre til kvartfinalerne i pokalen.

I kampens overtid scorede Napoli-anfører Marek Hamsík, men målet blev underkendt for offside.

Danskeren fik for første gang 90 minutter i Serie A og spillede en fin kamp, hvor han flere gange viste sin styrke i hovedspillet, men målene udeblev alligevel for Atalanta.

Den danske landsholdsspiller Andreas Cornelius scorede i Atalantas seneste kamp, som blev til en sejr på 2-1 ude over Roma, og han havde fået genvalg på holdkortet til søndagens kamp.

De tre point giver Napoli et forspring på fire point ned til Juventus på andenpladsen, inden de italienske mestre mandag møder Genoa hjemme i Torino.

Napoli øgede forspringet i toppen af den bedste italienske række, da holdet på udebane tog en sejr på 1-0 over Andreas Cornelius' Atalanta.

Napoli øger føringen i Serie A med sejr over Atalanta og har fire point ned til Juventus, der spiller mandag.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her