Paulo Dybala sikrede Juventus sejr efter forskrækkelse

Paulo Dybala blev redningsmanden, da det var allermest nødvendigt for Juventus, i lørdagens udekamp mod Verona i den italienske Serie A i fodbold.

Den argentinske stjerneangriber scorede to gange i kampens afsluttende fase og sørgede for en 3-1-sejr til Juventus.

24-årige Paulo Dybala har ellers været inde i en scoringskrise de seneste måneder, og han har endda måttet tage plads på bænken i nogle af Juventus' kampe.

Cheftræner Massimiliano Allegri valgte imidlertid at tage sin stjerne med igen fra start mod Verona, og det viste sig at være en god beslutning.

Juventus kom foran allerede efter seks minutter.

Gonzalo Higuain hamrede bolden på stolpen, og lidt heldigt fik Blaise Matuidi skrabet returbolden i mål.

Det var midtbanespillerens anden ligascoring for Juventus, der i sommerens transfervindue hentede ham i Paris Saint-Germain.

Juventus sad på det meste i resten af første halvleg, og efter 18 minutter sendte Gonzalo Higuain et frispark over muren og i sidenettet.

Mestrene så ud til at cruise mod sejren, men et kvarter inde i anden halvleg gik det galt.

Blaise Matuidi lavede en fejlaflevering på egen banehalvdel, og bolden røg hen til Martín Cáceres.

Forsvareren fra Uruguay, der spillede for Juventus i flere omgange fra 2009 til 2016, passerede Wojciech Szczesny i gæsternes mål.

Overraskelsen lurede i et lille kvarter. Så satte Juventus-backen Stephan Lichtsteiner sig igennem i højre side, og schweizeren sendte en aflevering hen til Paulo Dybala, der scorede sikkert.

Fem minutter senere scorede argentineren sit 14. ligamål i sæsonen efter en god solopræstation.

Dybala modtog bolden og indledte et togt mod Veronas mål. Hjemmeholdets defensiv bakkede lidt for meget i situationen, men afslutningen til 3-1 fejlede ingenting.

Der blev ikke scoret yderligere, og Juventus kan fejre nytår som nummer to i Serie A med 47 point for 19 kampe.

Det er et point færre end Napoli, der topper ligaen.

Tidligere lørdag satte flere af de øvrige tophold point til.

Roma måtte skuffende nøjes med 1-1 hjemme mod Sassuolo.

Inter gik for fjerde kamp i træk fra banen uden en sejr, da det blev 0-0 hjemme mod Lazio.

Inter er nummer tre med 41 point, mens Roma og Lazio følger efter med 39 og 37 point, begge for en kamp færre.

Hos Serie A's absolutte bundprop, Benevento, var der til gengæld glæde, for i 19. forsøg hentede holdet sin første sejr nogensinde i den bedste række.

Massimo Coda scorede det enlige mål i 1-0-sejren hjemme over Chievo.

Trods sejren er Benevento fortsat isoleret i bunden med fire point.

Andreas Cornelius blev skiftet ind fra begyndelsen af anden halvleg, da Atalanta tabte 1-2 hjemme til Cagliari.

Jens Stryger Larsen var med i hele kampen og indkasserede et gult kort for Udinese, der vandt 2-1 ude over Bologna.

Hos Sampdoria sad Joachim Andersen på bænken i 2-0-sejren hjemme over Spal.