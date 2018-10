Krisen kradser: Storklub satte negativ rekord i ny nedtur

Han har blot haft jobbet i få måneder, men Real Madrid-træner Julen Lopetegui ser allerede ud til at være i alvorlige problemer.

Lørdag eftermiddag kom storklubben ud for en regulær fiasko, da holdet foran eget publikum tabte 1-2 til Levante.

Det er tredje nederlag i fire kampe, og undervejs satte Real Madrid negativ klubrekord ved at runde otte timer uden mål.

Dermed har de seneste tre års Champions League-vinder helt usædvanligt kun 14 point efter ni kampe og ligner et hold i krise.

Nederlaget kom i en kamp, hvor hovedstadsklubben var på hælene fra start, og hvor Levante kun skulle bruge 13 minutter på at bringe sig to mål foran.

En simpel aflevering fra Levantes bagkæde narrede en lidt uopmærksom Raphaël Varane, så José Morales kunne smutte imellem, runde målmand Thibaut Courtois og sparke kuglen i det tomme mål.

Blot seks minutter senere var den gal igen, og igen havde Varane en uheldig hovedrolle.

Franskmanden havde en hånd på bolden på kanten af feltet, og efter at have set videobilleder af situationen ændrede dommeren frisparket til et straffespark, som Marti Roger satte i nettet til 2-0.

Lopetegui havde sat Karim Benzema, Gareth Bale og Toni Kroos på bænken, og den disposition blev ingen succes.

Efter den elendige start satte Real-spillerne ellers gæsternes mål under belejring, og Marco Asensio fik bolden i nettet, men målet blev annulleret for offside efter endnu en videokonsultation.

Kort før pausen var det så gæsternes tur til at få en scoring underkendt efter halvlegens tredje VAR-kendelse, og hjemmeholdet kunne gå til pausen med en stor opgave foran sig.

Bale kom på banen fra anden halvlegs start, men da Real fortsat ikke havde scoret efter 56 minutter, kunne statistikerne notere en negativ rekord med i alt 465 målløse minutter.

Så længe har klubben aldrig måttet vente på en scoring siden stiftelsen for 116 år siden.

Der gik yderligere 16 minutter, inden Marcelo endelig fik brudt dødvandet ved at hamre bolden i nettet til 1-2.

Dermed var der lagt op til en heftig afslutning, og indskiftede Benzema ramte kort efter overliggeren.

Men Levante-forsvaret holdt stand i de sidste hektiske minutter og efterlod på ny Real Madrid uden point.