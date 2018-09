Brasilianske Ronaldo køber sig ind i spansk klub

I sin karriere inden for kridtstregerne gjorde han som angriber livet svært for forsvarsspillerne i den bedste spanske liga, Primera Division.

Nu indtager den brasilianske fodboldlegende Ronaldo så igen Spanien. Denne gang som klubejer.

På et pressemøde mandag er han således blevet præsenteret som ny ejer i Real Valladolid efter at have købt 51 procent af aktierne i klubben.

- Ronaldos ankomst sætter Valladolid på landkortet, og det vil give klubben mulighed for at tage et stort kvalitetsmæssigt skridt, siger den nu tidligere majoritetsejer i klubben Carlos Suarez mandag.

Brasilianeren har allerede en smule erfaring som klubejer. Siden 2014 har han været medejer af den amerikanske klub Fort Lauderdale Strikers.

41-årige Ronaldo spillede fra 1996 til 1997 en enkelt sæson i Barcelona, hvor det blev til 47 mål i 49 kampe.

I 2002 vendte han tilbage til Spanien. Denne gang for Real Madrid, som han spillede for frem til januar 2007.

Han har desuden vundet VM to gange med Brasilien - i 1994 og 2002.

Valladolid har stadig sin første sejr til gode i denne sæson, efter at det er blevet til to uafgjorte og et nederlag i de første tre kampe i den spanske liga.