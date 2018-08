Vilde billeder af Messi og co. på smadret fodboldbane: Nu forklarer firma, hvad der gik galt

Nogle gange slog de opgivende ud med armene, andre gange forsøgte de bare at trampe græsset nogenlunde på plads.

Hver gang var det tydeligt, at spillerne fra Real Valladolid og FC Barcelona havde fået en ekstra udfordring i søndagens kamp på Estadio Jose Zorrilla i Valladolid.

Barcelona tog snæver sejr mod hårdt kæmpende oprykkere

Græsset blev flået op og efterlod store huller rundt omkring på banen, ligesom banen fik bolden til at hoppe uregelmæssigt.

Efter kampen fastslog den spanske ligaforening, at man vil indlede en undersøgelse af sagen. Det kan koste Real Valladolid en straf, da de som hjemmehold var ansvarlige for banen.

Allerede nu har firmaet Sport Relva, der har stået for at anlægge banen, imidlertid givet sit syn på sagen.

»Det var ikke vores skyld. Hvis græsset havde haft en bedre kvalitet, var det gået meget anderledes,« siger direktør Frederico Machado til avisen Marca.

Direktøren siger samtidig, at han rådede klubledelsen til at udskyde kampen mod FC Barcelona på grund af problemerne med banen.

»Jeg fortalte dem, at det ikke var muligt at udføre vores arbejde og give nogen garantier inden for tidsgrænsen,« siger han til avisen.

Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser sagen får for Real Valladolid.

Efter kampen - som FC Barcelona vandt 1-0 - kritiserede Barcelona-træner Ernesto Valverde banen.

»Vi frygtede, at der kunne opstå skader. Banens tilstand havde stor indflydelse på, hvordan kampen udviklede sig,« sagde han til klubbens hjemmeside.