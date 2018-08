La Liga-anførere skal mødes for at diskutere USA-kampe

Torsdag i sidste uge bekræftede den spanske topliga, at der er blevet indgået en 15-årig aftale med det amerikanske medieselskab Relevent Sports. Aftalen lyder på, at flere kampe i La Liga skal afvikles på amerikansk jord. Og det er muligvis ikke noget, der huer de spanske La Liga-spillere. Onsdag mødes de for at diskutere bekymringer ved, at nogle La Liga-kampe i fremtiden spilles i USA.

Det skriver BBC.

»Som en del af aftalen planlægger La Liga at lade en ligakamp blive spillet i USA, det er første gang, at det sker uden for Europa,« lød det i meddelelsen fra La Liga.

Noget tyder dog på, at aftalen ikke helt falder i god jord hos de spanske spillere. Det mener den spanske spillerunion, AFE, der kritiserer, at spillerne i ligaen ikke er blevet konsulteret inden aftalen er blevet indgået.

»Fodboldspillere er endnu en gang blevet forbigået i overvejelserne. Vi mener, at deres meninger er essentielle for væksten i spansk fodbold og vi forlanger en balance og sund fornuft. Hvis fodboldens storhed er den lidenskab, den genererer, hvorfor træffes der beslutninger imod det?,« skriver AFE i en officiel meddelelse.

Anførere og repræsentanter fra de 20 hold i ligaen mødes onsdag i spillerunionens hovedkvarter i Madrid.

Den spanske liga giver foreløbig ingen information om, hvornår den første kamp skal spilles i USA og hvilke klubber der bliver involveret i kampen.

AFE mener, at beslutningen om at rykke ligakampe til USA vil få enorm betydning for spillernes fans, da de ikke i samme grad får mulighed for at følge med helt tæt på.

Det vil dog ikke være et nyt fænomen med spanske kampe på amerikansk jord, selvom det ville blive ligaens første. De to største klubber i Spanien, FC Barcelona og Real Madrid, har for nylig været på turné i USA som optakt til den kommende sæson. Her mødtes de i Miami, hvor stadion kunne melde udsolgt til kampen.