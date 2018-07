Portugisisk storklub klager over Atlético Madrid

Sejlads er ikke den fødte tilskuersport, men når VM i sejlsport inden længe får Aarhus Bugt til at vrimle med sejlere, vil arrangørerne forsøge at få publikum så tæt på som muligt.

Konkurrent mente, at etapevinderen fik pace fra en motorcykel på nedkørsel. Jakob Fuglsang tabte igen meget tid og røg ud af top 10.

Verdensmesteren Viktor Axelsen har lært at lytte til sin krop efter sidste års VM-finalesejr, der kickstartede fynboens år.

VM-triumfen var en øjenåbner for Axelsen:

Tour de France skal afgøres på en enkeltstart, kort efter at en dansker jagtede verdensrekord i samme disciplin.

En længere strid mellem Disney og de lavest lønnede i virksomhedens forlystelsesparker ser ud til at nærme sig en afslutning, skriver CNN. Finans

I aften og nat bevæger regn- og tordenbyger sig ind over landet.

Indehaveren af den gule førertrøje i Tour de France understreger, at Sky bare har et virkelig stærkt hold.

Uefa har åbnet en sag mod Atlético Madrid efter onsdagens Europa League-sejr på grund af et racistisk banner.

Kun få detaljer mangler at blive færdiggjort, inden Thomas Lemar skifter fra Monaco til Atlético Madrid.

FC Barcelona har fået afvist et tilbud på Antoine Griezmann, som har valgt at blive i Atlético Madrid.

Den franske angriber har skrevet under med den spanske topklub de næste fem år.

Det uddybes ikke, hvilke regler Atlético Madrid skulle have brudt i forbindelse med ansættelsen af den portugisiske kantspiller. Men ifølge portugisiske medier forlanger Sporting en kompensation på mellem 60 og 100 millioner euro. Det svarer omtrent til mellem 450 og 750 millioner kroner.

Martins og otte andre spillere valgte at ophæve deres kontrakter med Sporting i kølvandet på den ubehagelige oplevelse.

Episoden skete i maj. Her trængte 50 hætteklædte mænd med klublogoet på tøjet ind på træningsanlægget, hvor de både angreb spillere og vandaliserede omklædningsrummet.

23-årige Martins spillede frem til juni i Sporting Lissabon, men valgte at stoppe efter en episode med voldelige fans ved en træning.

- På grund af Atlético Madrids uacceptable opførsel i processen, hvor klubben har skrevet kontrakt med Gelson Martins, har bestyrelsen besluttet at klage til Fifa over både klub og spiller og anmode om sportslige sanktioner, skriver klubben.

Sporting Lissabon mener, at Atlético Madrid brød reglerne, da klubben hentede Gelson Martins.

Temperaturen befinder sig i disse dage på omkring 30 grader. Det kan klares med bl.a. med skygge, strand og is, men hvordan klarer man det med 10 cm fedt og pels, som isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark?

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

