Real Madrid hyrer Spaniens landstræner som Zidane-afløser

Det bliver nogle store sko, Julen Lopetegui skal fylde ud, når han efter VM sætter sig til rette i trænersædet hos Real Madrid.

Den spanske fodboldklub meddeler på Twitter, at den har ansat Spaniens landstræner som afløser for Zinedine Zidane, der trådte tilbage 31. maj.

Det skete, fem dage efter at Real Madrid for tredje sæson i træk havde vundet Champions League under Zidanes ledelse.

Franskmanden nåede at være cheftræner i Real Madrid i to et halvt år.

På den tid nåede Zinedine Zidane at føre klubben til tre Champions League-titler, et spansk mesterskab og to VM-titler for klubhold.

51-årige Julen Lopetegui har fået en treårig kontrakt med Real Madrid, hvor han selv spillede som målmand i sin aktive karriere.

Han spillede ligeledes for FC Barcelona og er således med i den klub af spillere, der har optrådt for begge klubber, der er ærkerivaler.

Det hører dog med til historien, at Julen Lopetegui kun spillede få kampe for begge klubber.

Han opnåede også en enkelt A-landskamp for Spanien.

Som træner var Julen Lopetegui cheftræner for Spaniens U21-landshold, der vandt EM-guld i 2013.

Fra 2014 til 2016 var han cheftræner for FC Porto i Portugal, og efter EM i 2016 indledte han sin tid som Spaniens landstræner.

Det er foreløbig gået rigtig godt, for Julen Lopetegui har endnu ikke prøvet at tabe med Spanien.

Spanien er ved VM i Rusland havnet i gruppe B, hvor Portugal, Iran og Marokko er modstanderne.