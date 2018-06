Tidligere forsvarsspiller bliver Barcelonas sportsdirektør

Barcelona har hyret den tidligere forsvarsspiller Éric Abidal som ny sportsdirektør i stedet for Robert Fernández.

Det skriver den spanske mesterklub på sin hjemmeside.

Fernández' kontrakt udløber 30. juni, og klubben har valgt at undlade at forlænge med manden, der har siddet på posten siden sommeren 2015.

- Klubben vil gerne takke Robert Fernández for hans dedikation over for klubben og ønske ham held og lykke fremover, skriver Barcelona.

Som spiller kom Abidal fra Lyon til Barcelona i 2007. Siden spillede han 193 kampe for klubben og var blandt andet med til at vinde Primera Division fire gange og Champions League to gange.

Abidal blev ramt af kræft sin aktive karriere og kæmpede med sygdommen gennem flere sæsoner.

Som en gestus fik han lov at løfte Champions League-trofæet i 2011 af klubbens anfører, Carles Puyol.

Desuden nåede Abidal 66 kampe for det franske landshold. Han var en del af Frankrigs sølvhold ved VM-slutrunden i 2006.

Abidal præsenteres officielt som sportsdirektør 18. juli.