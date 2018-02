Atlético halede ind på Barcelona med smal hjemmesejr

Atlético Madrid trak yderligere ind på FC Barcelona søndag aften, da Valencia hjemme blev besejret 1-0 i Primera Division.

Sejren betød, at Atlético Madrid både halede lidt ind på FC Barcelona i toppen af ligaen, mens Madridklubben samtidig skabte yderligere afstand ned til netop Valencia.

Barcelona spillede søndag 1-1 mod Espanyol og topper derfor med 58 point, mens Atlético på andenpladsen nåede op på 49 point.

Valencia ligger efter nederlaget stadig på tredjepladsen med 40 point, hvilket er et enkelt point mere end Real Madrid, der lørdag skuffede med 2-2 ude mod Levante.

Kampen mellem nummer to og tre i ligaen blev en tæt affære, hvor individuel kvalitet gjorde udslaget i anden halvleg.

Første halvleg endte uden scoringer, men det ændrede hjemmeholdet på efter en times spil.

Her modtog Angel Correa bolden fra Koke.

Argentineren tog et par træk, inden han med et drøn af et langskud hamrede bolden i mål uden for feltet til 1-0-føring.

Så skulle de tre point holdes i det tætte opgør, og med en vanlig kompakt tilgang til spillet lykkedes det for Diego Simeones tropper.

Atlético Madrid gæster København i Europa League 15. februar, når FC København tager imod i klubbernes første møde i 16.-delsfinalen.

Returkampen spilles 22. februar i Madrid.