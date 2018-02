Levante tog fusen på Real med sen udligning

Real Madrid lignede lørdag aften atter et fodboldhold i krise.

I opgøret ude i Primera Division mod bundholdet Levante var Real Madrid to gange foran, men satte det hele over styr til sidst og endte med at spille 2-2, da Levante udlignede et minut før tid.

Gæsterne har vaklet gennem denne sæson, men Real kunne have hentet den tredje ligasejr i træk siden nederlaget 13. januar til Villarreal.

I stedet blev det endnu en skuffelse efter at have været foran både 1-0 i første halvleg og 2-1 med ti minutter igen af kampen.

Resultatet betyder, at Real bliver på fjerdepladsen med 39 point efter 21 kampe. Valencia har et point mere på tredjepladsen, mens der er længere op til Atlético Madrid, der har 46 point på andenpladsen.

FC Barcelona kan Real næsten ikke øjne på førstepladsen, da Barcelona topper med 57 point inden lokalopgøret søndag mod Espanyol.

Sergio Ramos bragte ellers Real Madrid foran efter 11 minutter, da forsvarsspilleren nåede højst efter et hjørnespark og headede bolden i mål.

Tre minutter før pausen fik hjemmeholdet så udlignet.

Keylor Navas reddede et forsøg fra Levante, men riposten endte hos Emmanuel Boateng, der langt ude fra sparkede bolden i mål til 1-1.

Gareth Bale blev skiftet ud med Isco efter 66 minutter, da stillingen stadig var uafgjort.

Forinden havde Cristiano Ronaldo forsøgt sig uden held, men det blev netop Isco, der lettede presset for Real.

Karim Benzema stod for oplægget, og Isco bankede bolden i mål til 2-1 i straffesparksfeltet.

Fem minutter før tid misbrugte Levantes Roger Marti en kæmpe mulighed, da han nærmest foran mål slet ikke fik ram på bolden med hovedet.

Måske var det et varsel, for i stedet kom udligningen så et minut før tid, da Giampaolo Pazzini udnyttede en stikning og sparkede bolden i mål til 2-2.

Simon Kjær var ikke med hos Sevilla, som fik en ordentlig lussing, da Eibar hjemme vandt opgøret 5-1 tidligere lørdag.

Riza Durmisi spillede hele opgøret, da Real Betis hjemme slog Villarreal 2-1, mens Daniel Wass spillede hele opgøret, da Celta Vigo ude tabte 1-2 til Alaves.

Her blev Pione Sisto sendt på banen med lidt over en halv time igen.