Michael Krohn-Dehli fik debut i Deportivo-ydmygelse

Det var store skiftedag i FCK, der præsenterede en stjernespiller under stor bevågenhed.

Danskernes klubber gør det godt i NHL, og det kan betyde intet VM på hjemlig is.

Alexander Sørloth nåede et halvt år i superligaen i FC Midtjylland, inden han blev en del af et historisk stort salg.

Fire venstreborgmestre svarer nu 34 sjællandske kommuner igen på en annonce om pengestrømme. KL ønsker ikke at blande sig.

Ny amerikansk atomstrategi peger på, at truslen fra Rusland er steget. Derfor skal USA's arsenal moderniseres.

Kamp for 700 job:

Kontroversielt memo kan gøre Rod Rosenstein til det næste offer for Trumps vrede.

Modemessen CIFF undskylder - det var ikke hensigten at promovere rygning, lyder det.

Michael Krohn-Dehli har spillet i Sevilla i de seneste to og et halvt år efter skiftet i 2015 fra Celta Vigo, men på det seneste fik han ikke spilletid i den andalusiske klub.

De seneste syv kampe har budt på fem nederlag og to uafgjorte kampe.

For Deportivo betyder nederlaget, at klubben stadig ikke har vundet i ligaen siden 9. december, da Leganes blev besejret 1-0.

For Real Sociedad var sejren kærkommen, da klubben har tabt de seneste fire kampe i ligaen.

Kort efter øgede Aritz Elustondo til 4-0 med en hård afslutning tæt for mål, og gæsterne var i total opløsning, da Illarramendi med sin anden scoring i kampen øgede til 5-0 et minut før tid.

Krohn-Dehli forsøgte sig med en flot helflugter kort før, at han lod sig udskifte med ti minutter igen.

Med et kvarter igen sørgede Sergio Canales for 3-0, da han trak forbi Deportivo-keeper Ruben og scorede i det tomme mål.

I anden halvleg bød på en drømmescoring, da Real Sociedad fik tilkendt et direkte frispark langt ud fra.

Det blev 1-0 efter lidt over en halv time.

Real Sociedad tog imod, og holdet fra San Sebastian havde ikke de store problemer med at sikre en fortjent 5-0-sejr i opgøret i Primera Division.

Fredag var der debut til danskeren, der jagter spilletid med sommerens VM-slutrunde for øje.

Michael Krohn-Dehli skiftede for nylig Sevilla ud med Deportivo La Coruña i den bedste spanske række.

Medicinalvirksomheder kommer næppe til at offentliggøre retningslinjer for planlagte forsøg.

Ecovacs Deebot Ozmo 930 kan vaske gulvet, samtidig med at den støvsuger det.

