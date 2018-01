Atlético Madrid måtte nøjes med uafgjort mod oprykkerhold

Atlético Madrid spillede lørdag 1-1 hjemme mod oprykkerne fra Girona og tabte dermed vigtige point i topstriden i den bedste spanske fodboldrække.

Det ene point betyder, at Atlético Madrid på andenpladsen nu er otte point efter førerholdet, FC Barcelona, som har spillet en kamp færre.

Den første scoring i kampen faldt med ti minutter tilbage af første halvleg, da bolden blev løftet ind i Girona-feltet.

Angriberen Diego Costa headede den tilbage til en helt fri Antoine Griezmann, der let kunne flugte bolden i mål til 1-0.

Med cirka tyve minutter tilbage af kampen blev Griezmann skiftet ud, og spanske Koke kom ind for at hjælpe med at sikre hjemmeholdet sejren.

Den rolle udfyldte han ikke så godt, for med et kvarters tid tilbage af kampen skulle Koke cleare en bold på baglinjen, men i stedet fik han sparket den højt op i luften og ind i eget felt.

Bernardo Espinosa kom først på nedfaldsbolden med hovedet, og han headede den videre til holdkammeraten Portu, der prikkede udligningen i mål.

Også rækkens nummer tre, Valencia, jokkede i spinaten, da holdet tabte til Las Palmas, der ligger næstsidst.

Valencia kom ellers foran, men Las Palmas fik vendt kampen og vandt 2-1. Valencia fik desuden to røde kort i opgøret.

Danskerklubben Sevilla var på besøg i Barcelona hos Espanyol, og udeholdet tog en sejr på 3-0.

Hverken Simon Kjær eller Michael Krohn-Dehli var med hos Sevilla. Holdets mål blev scoret af Franco Vázquez, Pablo Sarabia og Luis Muriel.

Sevilla ligger nummer fem i La Liga og har 32 point efter 20 kampe. Det er lige så mange point som Real Madrid på fjerdepladsen. Men Real Madrid har kun spillet 18 kampe.