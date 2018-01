Messi brændte fra pletten i Barcelonas pokalnedtur

FC Barcelonas stjerner indkasserede onsdag det første nederlag i denne sæson.

På udebane tabte Lionel Messi og holdkammeraterne i pokalturneringen Copa del Rey den første af to kvartfinaler til lokalrivalen Espanyol.

Oscar Melendo afgjorde kampen to minutter før slutfløjt, da han lagde bolden forbi Jasper Cillessen i Barcelonas mål.

Dermed sikrede den 20-årige indskifter Espanyol et godt udgangspunkt før næste uges returkamp på Camp Nou.

Barcelona-spillerne var kampen igennem særdeles ineffektive, og undervejs blev det også til en afbrænder fra Lionel Messi fra straffesparkspletten efter en times spil.

Den tidligere Real Madrid-keeper Diego Lopez kastede sig til venstre og puffede Messis forsøg ud til hjørnespark.

FC Barcelona var frem til onsdag aften ubesejret i den spanske liga, pokalturnering samt Champions League. I alt nåede holdet op på 29 kampe uden nederlag over en periode på fem måneder.

Returkampen mod Espanyol spilles torsdag i næste uge.

Tidligere på onsdagen vandt danskerklubben Sevilla med 2-1 på udebane over Atletico Madrid.

Sevilla, der var uden Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli, var bagud med 1-0, men to scoringer i de sidste ti minutter sikrede sejren. De to hold står over for hinanden igen på tirsdag.