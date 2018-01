Zidane bekræfter 2020-aftale med Real Madrid

Real Madrid-træner Zinedine Zidane bekræfter, at han har forlænget sin aftale med Champions League-mestrene. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Der er skrevet under, siger Zidane efter onsdagens 2-2-opgør mod Numancia i den spanske pokalturnering.

Efter en drømmestart i kongeklubben, der bød på otte trofæer af ti mulige, har der i denne sæson i den bedste spanske række været længere mellem snapsene for den stolte fodboldklub.

Real Madrid ligger nummer fire i Primera Division og har hele 16 point op til rivalerne FC Barcelona på førstepladsen.

Hovedstadsklubben er kendt for sine store ambitioner, og trænerne er kommet og gået i en lind strøm gennem årene, når resultaterne ikke har flasket sig.

Det ved Zidane, og han mener ikke, at kontraktforlængelsen er et udtryk for, at han sidder sikkert i sædet.

- Jeg ved, hvordan det er, og selv med den nye kontrakt ændrer det sig ikke, siger den 45-årige franskmand.

Den franske træner spillede for Real Madrid fra 2001 til 2006, hvor han indstillede karrieren.

Zidane overtog jobbet efter Carlo Ancelotti i januar 2016, og den nye kontrakt løber til 2020.