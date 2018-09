Perlemål reddede point til Liverpool mod Chelsea

Chelsea satte lørdag aften en stopper for Liverpools perfekte sæsonstart i Premier League. Men hjemmeholdets håb om en sejr blev spoleret i slutminutterne.

Efter seks sejre i seks kampe fik Liverpool 1-1 mod Chelsea på Stamford Bridge. Belgiske Eden Hazard åbnede scoringen, mens Daniel Sturridge udlignede til sidst.

I stedet for at overhale Liverpool er Chelsea derfor fortsat to point efter på tredjepladsen. Liverpool er på andenpladsen med 19 point - samme antal som ligaens førerhold, Manchester City.

Efter sejre til City, Tottenham og Arsenal var presset øget en smule på Chelsea og Liverpool før kampen.

Liverpools Mohamed Salah, sidste sæsons Premier League-topscorer, stod for første farlige forsøg i kampen.

Salah tog efter syv minutter chancen små 20 meter fra mål, men målmand Kepa Arrizabalaga klarede forsøget, der sad midt i målet.

Liverpool var nærgående ad flere omgange, men Chelsea tog føringen i det 28. minut.

En præcis dybdeaflevering fra Mateo Kovacic sendte Eden Hazard alene mod mål, og han svigtede ikke alene med Liverpool-målmand Alisson.

Det var anden gang på tre dage, at Hazard scorede mod Liverpool. Han gjorde det også i onsdagens opgør i Liga Cuppen.

Ved pausen stod det 1-0. Det kunne dog meget vel have stået 1-1, men et forsøg fra Salah blev reddet af tyske Antonio Rüdiger på stregen.

Bagud 0-1 skulle der ske noget i anden halvleg for Liverpool, og Sadio Mané var tæt på at få det til at ske med godt en halv time igen.

Mané sparkede hårdt og fladt mod nærmeste hjørne, men Kepa reddede forsøget med en hurtig reaktion i buret.

Også Roberto Firmino var millimeter fra at udligne, men brasilianerens hovedstød blev reddet af David Luiz på mållinjen.

Bedst som det lignede en Chelsea-sejr, dukkede indskiftede Daniel Sturridge op. Et godt stykke udefra placerede han bolden uimodståeligt i modsatte hjørne til kampens slutresultat.