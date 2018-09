Skade holder Christian Eriksen ude i Tottenham

Under Den Kolde Krig blev befrielsesorganisationerne i Sydafrika over en bred kam stemplet som kommunistreder og frontorganisationer for Sovjetunionen. En del af propagandaen fra det hvide mindretalsstyre var uden hold i virkeligheden, erkender en sydafrikansk superspion. Og Pia Kjærsgaard medgiver nu, at Nelson Mandela alligevel ikke var kommunist.