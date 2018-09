Zanka scorede på Schmeichel i danskerbrag i Premier League

Danskerne indtog flere af hovedrollerne, da Leicester slog Huddersfield 3-1 i Premier League.

Landsholdsforsvareren Mathias "Zanka" Jørgensen fik efter fem minutter bragt gæsterne fra Huddersfield på 1-0, da han fik bolden forbi landsholdskeeper Kasper Schmeichel i hjemmeholdets mål.

Et indkast blev forlænget og dumpede ned foran "Zanka" Jørgensen, der løb fra sin oppasser og resolut bankede bolden forbi Schmeichel.

Selv om målmanden fik hånden på, så var det ikke nok til at stoppe landsholdskollegaens skud.

Hele fire danskere var på banen i Leicester, og efter små 20 minutters spil var det Jonas Lössls tur til at blive passeret i Huddersfields mål.

En Leicester-kontra endte hos angriberen Kelechi Iheanacho, der fra kanten af feltet fik lagt bolden forbi Lössl med et velplaceret skud ude ved stolpen til 1-1.

Midtvejs i anden halvleg blev landsholdets reservekeeper igen passeret - denne gang på et direkte frispark. James Maddison lagde bolden i en kurve over Huddersfield-muren og op i hjørnet til 2-1.

Et kvarter før tid tabte Mathias "Zanka" Jørgensen en løbeduel til Leicester James Vardy, der kunne øge til slutresultatet.

Ud over Lössl og "Zanka" Jørgensen fik danske Philip Billing fuld spilletid for Huddersfield, der efter seks spillerunder er placeret på ligaens sidsteplads med to point.

Leicester og Schmeichel har ni point på ottendepladsen.