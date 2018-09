Liverpool knuste dansker-duo i Premier League

Førerholdet Liverpool fortsætter stimen af sejre i den engelske Premier League.

Lørdag blev Southampton med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard i startopstillingen besejret med 3-0 hjemme på Anfield.

Gæsterne fra Southampton fik en forfærdelig start, da hollænderen Wesley Hoedt efter ti minutter uheldigt sendte bolden i eget net.

Efter 20 minutter pillede Joel Matip udeholdet endnu længere ned, da han headede bolden ind i målhjørnet til 2-0 efter et hjørnespark.

Liverpool havde flere muligheder for at øge, mens Southampton kun få gange lykkedes med at true hjemmeholdets mål. Jannik Vestergaard havde et nærgående hovedstød efter et lille kvarters spil.

To minutter før pausen var det Højbjergs tur, da han fra baglinjen blev spillet fri midt for mål, men danskeren skød et stort hul i luften.

I det efterfølgende kontraangreb var sidste sæsons ligatopscorer, Mohamed Salah, tæt på score med hælen, men bolden trillede lige forbi Southampton-målet.

Salah tog revanche i første halvlegs overtid, da egypteren fulgte op på et Xherdan Shaqiri-frispark, der ramte overliggeren og slog ned i græsset. Salah var hurtig over bolden og prikkede Liverpool på 3-0.

Eneste bet for Liverpool lørdag var, at midterforsvareren Virgil van Dijk måtte udgå kort ind i anden halvleg med en skade.

Med sejren har Liverpool 18 point efter seks spillerunder. Chelsea, der har vundet sæsonens første fem kampe, kan komme på omgangshøjde med en sejr søndag over West Ham.

Chelsea droppede dog under Manchester City, der vandt 5-0 ude over Cardiff og har 16 point. Den danske angriber Kenneth Zohore fik den sidste halve time på banen for Cardiff.

Manchester United fortsatte den slingrende kurs og måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Wolverhampton. United har ti point på sjettepladsen.