Effektive Liverpool slog Eriksen og Tottenham

Liverpool dominerede i store dele af kampen, da holdet lørdag mødte Tottenham på udebane i Premier League.

Et mål i kampens ekstratid gav Tottenham håb, men London-klubben tabte alligevel til Jürgen Klopp og co., der tog sæsonens femte sejr i lige så mange forsøg med en 2-1-triumf.

Udeholdet så ud til at have fået en flyvende start på kampen, da Roberto Firmino efter kun 44 sekunder rettede et indlæg i mål.

Men angrebskollegaen Sadio Mané, der havde placeret sig tæt ved Michel Vorm i Tottenham-målet, stod i offside, og målet blev derfor annulleret.

20 minutter senere var Mohamed Salah så tæt på at sparke Liverpool i front, da han fangede bolden efter en fejlaflevering fra Tottenhams Eric Dier. Men egypterens skud blev skubbet over mål af Michel Vorm.

Med lidt over fem minutter tilbage af halvlegen fik Liverpool hul på bylden, da Georginio Wijnaldum med et hovedstød efter et hjørnespark lige nøjagtigt fik sendt bolden ind over målstregen.

Christian Eriksen stod for hjemmeholdets bedste mulighed, da han sendte bolden i handskerne på Alisson Becker i Liverpool-målet efter et direkte frispark.

Pausen gjorde godt for Tottenham, der kom ud til anden halvleg med fornyet energi og gåpåmod. Efter fem minutter var Lucas Moura tæt på at udligne, da han efter en god dribletur sendte bolden mod mål.

Men brasilianerens skud tog ydersiden af stolpen og gik forbi.

Blot to minutter efter blev den håbefulde start på halvlegen spoleret, da Roberto Firmino prikkede bolden i mål efter en aflevering på tværs af feltet fra Sadio Mané og gjorde det til 2-0.

Kort tid efter havde Liverpools sommerindkøb Naby Keita mulighed for at udbygge føringen, men Michel Vorm forhindrede med en flot redning London-klubben fra at komme yderligere bagud.

I kampens ekstratid fik Erik Lamela pyntet på resultatet, da han efter et hjørnespark tog bolden ned med brystet og køligt sendte den i mål til 1-2.

Med udsigt til at kunne udligne sendte hjemmeholdet alt frem, men tiden løb ud, inden Tottenham nåede at fuldende comebacket.