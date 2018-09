Billing scorede sit første ligamål i Huddersfield-remis

Der var dansk succes i Premier League lørdag, da både Philip Billing og Pierre-Emile Højbjerg scorede mål.

Philip Billing leverede sin første scoring i Premier League, da han efter 34 minutter headede Huddersfield foran 1-0 ude mod Everton, mens Højbjerg i overtiden sikrede Southampton 2-0 ude over Crystal Palace.

Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing var alle med i startopstillingen for Huddersfield.

Klubben mødte på udebane Everton, og her slog Billing til efter en god halv time, da han leverede sin flotte hovedstødsscoring efter et hjørnespark.

Det var den 22-årige danskers første mål i den bedste række, efter at han tidligere har scoret to mål i Championship i sæsonen 2016/17.

Føringen holdt dog kun i to minutter, så havde hjemmeholdet udlignet på en flot scoring.

Lucas Digne sendte et præcist indlæg ind i feltet, hvor Dominic Calvert-Lewin flot headede bolden i mål til 1-1, som også blev kampens resultat.

Både Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg var med fra start for Southampton ude mod Crystal Palace.

Her endte første halvleg 0-0, men to minutter efter pausen sørgede Danny Ings for 1-0-føring til gæsterne.

I overtiden blev Pierre-Emile Højbjerg så sendt afsted, og danskeren scorede til slutresultatet 2-0 med en flad afslutning.

Der var chancer i begge ender. I første halvleg havde Marcos Alonso et forsøg på træværket, og han var på spil igen efter pausen.

Chelsea kunne dog ånde lettet op, da Nathan Aké misbrugte en stor mulighed for gæsterne lige foran mål.

Alvaro Morata og Willian blev erstattet med Olivier Giroud og Pedro i Chelseas jagt på en scoring, der måske kunne sikre de tre point.

Netop Pedro og Giroud spillede hurtigere kombinationer, og Pedro tog et træk og udplacerede Asmir Begovic med sin afslutning fra kanten af feltet til 1-0 til hjemmeholdet.

I det 85. minut sørgede stjernen Eden Hazard for 2-0, da han hamrede bolden i mål efter oplæg fra Alonso.

Chelsea nåede dermed op på 12 point for fire kampe ligesom Liverpool, mens Southampton har fire point, og Huddersfield er noteret for to point efter fire runder.

West Ham tabte hjemme 0-1 til Wolverhampton, og Brighton og Fulham spillede 2-2.