Manchester City må undvære skadet stjerne i tre måneder

Fodboldstjernen Kevin De Bruyne må følge den første del af Manchester Citys titelforsvar i Premier League fra sidelinjen.

Den belgiske kreatør, der af mange regnes som verdens bedste på sin position, er ude i tre måneder på grund af en ledbåndsskade i højre knæ. Det skriver Manchester City på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang i karrieren, at knæskader volder belgieren problemer. I 2016 gik han glip af 12 kampe på grund af en knæskade.

I sidste sæson var han en af de store åbenbaringer på Josep Guardiolas mandskab, og den spanske manager er da også ærgerlig over at måtte undvære De Bruyne frem til november.

- Det er ikke let at erstatte Kevin, men vi må gøre det bedste, vi kan. Vi skal støtte ham og give ham den ferie, som han ikke fik i løbet af sommeren, og så står vi klar med åbne arme, når han kommer retur, siger Guardiola på et pressemøde fredag.

Kevin De Bruyne scorede 12 mål i alle turneringer og bidrog med 21 måloplæg i sidste sæson. I ligaen scorede han otte gange og leverede 16 måloplæg på vejen til det engelske mesterskab.

Ved sommerens slutrunde var han også en central figur på Belgiens landshold, som vandt VM-bronze.