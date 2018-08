Liverpools stjerner folder sig ud i åbningssejr

Liverpool åbnede sin Premier League-sæson med en 4-0-sejr over West Ham, og det var med de offensive profiler i centrum.

Mohamed Salah og Sadio Mané kom begge på tavlen for Liverpool, som med tre point gjorde topholdene Manchester United, Tottenham og Chelsea kunsten efter.

De fire hold fra sidste sæsons top-5 har alle vundet i første runde, mens mestrene fra Manchester City senere søndag skal i aktion mod Arsenal.

På Liverpool-holdet var der en markant ændring i startopstillingen i forhold til den seneste sæson. Den brasilianske VM-målmand Alisson Becker, der blev hentet tidligere på sommeren, var valgt til buret frem for Loris Karius.

Også nytilkomne Naby Keita var med blandt de startende 11, men det var de velkendte Liverpool-navne, der var i fokus.

Opgøret var 20 minutter gammelt, da Salah fra tæt hold trillede et fladt indlæg i kassen og åbnede sin målkonto for sæsonen. I sidste sæson blev egypteren topscorer i Premier League med 32 mål.

Forud for Salahs scoring havde Liverpool presset på, og en scoring lå i luften.

West Ham satsede på at holde Liverpool på en enkelt scoring før pausen, men med få sekunder til pausefløjt blev det 2-0 til Liverpool.

Altmuligmanden James Milner sneg i fri position bagest i feltet og fandt Mané, som fordoblede værternes føring.

Håbet om et comeback svandt langsomt for West Ham, og i det 53. minut forværrede Liverpool udeholdets chancer for point.

Igen var det Mané, der var på pletten, men på oplægget fra sin offensive kollega Roberto Firmino så senegaleseren ud til at være i klar offsideposition.

Ikke desto mindre var 3-0 en realitet, og Liverpool kunne tillade sig at gå et gear ned, mens kampuret tikkede mod tre point til Merseyside-klubben.

Indskiftede Daniel Sturridge lukkede og slukkede til 4-0 i slutminutterne.

Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard fik debut i midterforsvaret hos Southampton, der hjemme åbnede Premier League-sæsonen mod Burnley.

Sammen med resten af Southampton-defensiven holdt han målet rent, men der blev heller ikke scoret i den anden ende, og så var nulløsningen en realitet. Pierre-Emile Højbjerg så hele kampen fra bænken.