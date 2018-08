Tidligere Brøndby-topscorer lavede første mål for Norwich

Tidligere i sommer forlod fodboldspilleren Teemu Pukki Brøndby, hvor han var klubbens topscorer i sidste sæson i Superligaen.

Lørdag åbnede den finske angriber sin målkonto for Norwich i den næstbedste engelske række.

20 minutter før tid i hjemmekampen mod Premier League-nedrykkeren West Bromwich reducerede Teemu Pukki til 2-3 for Norwich.

Hjemmeholdet endte dog med at tabe kampen 3-4 og har et enkelt point efter to kampe.

Flere danskere, som tidligere i sommer var med ved VM, var lørdag i aktion i Championship.

Efter scoringer i de to første ligakampe måtte Martin Braithwaite gå målløs fra banen, men Middlesbrough vandt alligevel 1-0 hjemme over Birmingham, der havde Kristian Pedersen på banen i hele kampen.

Martin Braithwaite blev skiftet ud kort før tid for Middlesbrough, der topper rækken med syv point for tre kampe.

Henrik Dalsgaard og Brentford spillede 1-1 ude mod Stoke og har fire point for to kampe.

Ipswich med Jonas Knudsen tabte 0-1 ude til Rotherham og har et point for to kampe.