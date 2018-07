Premier League-oprykker har hentet rutineret portugiser

Portugisiske fodboldspillere er eftertragtede i Wolverhampton, som tirsdag aften hentede João Moutinho i Monaco.

31-årige Moutinho bliver den fjerde spiller fra Portugal i truppen hos Premier League-oprykkeren.

I forvejen råder Wolverhampton over målmanden Rui Patrício, som også lige er kommet til klubben, samt Diogo Jota og Ruben Neves.

Moutinho har fået en toårig kontrakt, og britiske medier skriver, at han har kostet fem millioner pund (42 millioner kroner).

- Det var et af mine mål at spille i Premier League. Jeg håber at hjælpe klubben til at nå sine mål, siger Moutinho til klubbens hjemmeside.

Der er kun to spillere, der har spillet flere kampe for Portugal end Moutinho. Det er Cristiano Ronaldo med 154 landskampe og Luis Figo med 127.

Moutinho, som senest var med ved sommerens VM-slutrunde i Rusland, har spillet 113 kampe for Portugal og var med til at vinde EM i 2016.

Den centrale og teknisk stærke midtbanespiller begyndte sin karriere i Sporting Lissabon, inden han i 2010 skiftede til FC Porto.

I 2011, 2012 og 2013 vandt han det portugisiske mesterskab med Porto. I 2011 vandt han også Europa League med Porto.

I 2013 skiftede han til Monaco, hvor han var med til at vinde det franske mesterskab i 2017. Han scorede 11 mål i 211 kampe for den franske klub.