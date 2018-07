Barcelona har købt brasiliansk talent for næsen af Roma

Philippe Gilbert røg ud over bjergside på samme nedkørsel, som kostede en italiensk rytter livet for 23 år siden. Brian Holm var en af de første fremme på stedet.

For Dame N’Doye er Ståle Solbakken en vigtig grund til, at han er tilbage i FCK. Senegaleseren vil med egne ord »dø« for sin træner.

Prisen for at lægge vand til VM i sejlsport er 50 mio. kr, og næppe en begivenhed, der for alvor får det til at skæppe i kommunekassen.