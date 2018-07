Liverpool-træner ændrer mening om løbske transferpriser

For to år siden kritiserede Liverpools træner, Jürgen Klopp, Manchester United, efter klubben havde brugt næsten 750 millioner kroner på franskmanden Paul Pogba.

Klopp, der dengang sagde, at han ikke kunne forestille sig at være en del af en klub, der brugte så mange penge på spillere, har siden ændret mening.

Det erkender han, efter Liverpool torsdag offentliggjorde, at klubben har købt den brasilianske målmand Alisson i Roma og efter alt at dømme har gjort ham til den dyreste målmand, der nogensinde er blevet handlet mellem to klubber.

Roma skrev, at beløbet for målmanden kan nå op på 72,5 millioner euro eller 540 millioner kroner.

- Det er problemet nu til dags. Ingen glemmer det lort, man lukker ud. På den anden side er det stadig forholdsvis sandt. Jeg havde ikke forestillet mig, at verden ville ændre sig så meget på to et halvt år.

- Har jeg ændret mening? Ja. Det er sandheden. Men det er bedre at ændre mening, end ikke at have en, siger Klopp ifølge sportsmediet ESPN.

Liverpool har tidligere på året blandt andre købt hollandske Virgil van Dijk for 625 millioner kroner, midtbanespilleren Naby Keita for 440 millioner kroner og Fabinho for 367 millioner kroner.

Den tyske træner erkender, at han har været nødt til at følge med strømmen.

- Jeg har ansvaret for, at klubben er så succesfuld som mulig. Det er ikke op til mig at dyrke mine holdninger og sige, at vi ikke skal hente spillere eller betale store summer, for så bliver Liverpool ikke succesfuld.

- Det fungerer ikke, siger Klopp.

Liverpool er lige nu i USA, hvor klubben deltager i en træningsturnering.

Søndag skal holdet møde Borussia Dortmund i en træningskamp.