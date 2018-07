Ny Chelsea-træner køber ind i sin gamle klub

Først Maurizio Sarri og nu Jorginho.

Chelsea fortsætter strømmen af nyankomster fra Napoli.

London-klubben har således købt Jorginho og givet den 26-årige midtbanespiller en femårig kontrakt.

Det skriver Chelsea på sin hjemmeside.

- Jeg er fuldstændig ekstatisk over at være i Chelsea. Det er ikke let at blive en del af så stort et hold, så jeg er meget, meget glad.

- Jeg er spændt på at spille i så intens en liga for et hold, der gør alt for at vinde, siger Jorginho på klubbens hjemmeside.

Maurizio Sarri tager over for Conte i Chelsea

Offentliggørelsen af Jorginho kommer, få timer efter at klubben præsenterede Maurizio Sarri, der de sidste tre sæsoner har stået i spidsen for Napoli, som ny manager.

Jorginho er født i Brasilien, men har hele sin professionelle karriere spillet i Italien. Først i Verona fra 2010 til 2014 og siden da for Napoli.

Han er desuden noteret for otte landskampe for Italien.

26-årige Jorginho kommer i Chelsea til at spille med nummer fem på ryggen.

Chelsea, der har danske Andreas Christensen på holdet, blev sidste sæson nummer fem i den bedste engelske række.

Holdet indleder den kommende Premier League-sæson 11. august på udebane mod danskerklubben Huddersfield.