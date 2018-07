Mestrene fra FC Midtjylland føler, at klubben har fundamentet til en storklub på plads. Så derfor vil klubben spille med om titlen hver eneste sæson.

For rører man ved cyklen, vælter rytteren. Mød cheflægen ved Tour de France, der altid er klar til at behandle de mest alvorlige kvæstelser.

Boliglån for 18 mia. kr. skal snart have ny rente. Finans

30 passagerer blev bragt til hospitalet, efter at Ryanair-fly natten til lørdag måtte afbryde flyvning.

50 år efter ungdomsoprøret er forfatter Torben Munksgaard aktuel med en bog om et alderdomsoprør. Han får selv lyst til at flytte væk fra ungdomskulturen på Nørrebro.

Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

Jean-Claude Juncker fik rygproblemer under Nato-topmødet, fastslår EU.

Omdiskuteret klip fik DF'er til at kritisere Junckers »alkoholproblem«:

Debatten om "fake news" har bidraget til, at færre danskere læser nyheder på sociale medier, mener forsker.

Katusha-sprinteren Marcel Kittel har endnu ikke vundet en etape under årets Tour de France.

Landstræneren opfordrer Chelsea til at rykke Andreas Christensen frem på banen, hvor han har stort potentiale.

To sæsoner fik Antonio Conte i Chelsea. Han førte klubben til et mesterskab samt en FA Cup-titel.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

