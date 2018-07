Chelsea fyrer Antonio Conte som manager

Jeg tænker tilbage på et andet lille land, der var i præcis den samme situation før EM-finalen i 1992, men som bare ikke ville give sig, skriver Morten Bruun i sin VM-klumme.

Som 17-årig måtte Ivan Perisic forlade Kroatien for at redde sin families gård.

Havnebadet i Aalborg Kommune ventes tidligst at genåbne efter weekenden.

Pensionsreform giver flere penge mellem hænderne her og nu. Finans

Manden har efter eget udsagn besøgt løverne to gange.

Mens antallet af overvægtige og svært overvægtige danskere stiger, diskuterer læger løsningen på problemet. Er nøglen til løsningen at anerkende svær overvægt som en kronisk sygdom på linje med sukkersyge og astma?

- Vi har meget at diskutere, siger Theresa May, som har stærk fokus på en handelsaftale med USA.

Sad på påbænken under hele VM:

Fifa-præsident Gianni Infantino er svært begejstret for VM-slutrunden i Rusland, hvor det slutter søndag.

Antonio Conte medgiver, at det bliver svært at indløse Champions League-plads efter nederlag til Tottenham.

Den tidligere Napoli-træner Maurizio Sarri har på rygtebasis været nævnt som mulig afløser for Conte.

Sammenlagt stod Conte i spidsen for Chelsea i 106 kampe i alle turneringer.

Italieneren har stået i spidsen for en række klubber i hjemlandet. Conte har desuden været italiensk landstræner. Han førte blandt andet Italien frem til kvartfinalen ved EM-slutrunden i 2016, hvor Italien tabte til Tyskland.

Conte havde en treårig kontrakt i Chelsea, men han fik altså kun lov til at være i klubben i to sæsoner.

Andreas Christensen fik et hav af kampe i Chelseas midterforsvar, og Conte var ikke genert med at rose danskeren.

Det var under Contes ledelse, at den danske landsholdsspiller Andreas Christensen i sidste sæson fik sit gennembrud i Chelsea.

Men sidste sæson var en skuffelse for Chelsea. Klubben blev nummer fem i Premier League og skal dermed ikke spille Champions League i den kommende sæson. FA Cup-triumfen var kun et lille plaster på såret.

Klubben bemærker desuden, at Conte sikrede det sjette mesterskab for Chelsea og det ottende FA Cup-trofæ.

I en meget kort pressemeddelelse skriver Chelsea, at klubben ønsker Conte al mulig held og lykke fremover.

I flere måneder har der været historier om, at den forgangne sæson ville blive Contes sidste i London-klubben.

To sæsoner fik Antonio Conte i Chelsea. Han førte klubben til et mesterskab samt en FA Cup-titel.

Forskere i batterier i Norge siger, at de har fundet x-faktor til et helt enorm potentiale.

